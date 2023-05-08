Cleveland Cavaliers sahibi Dan Gilbert'ın oğlu Nick Gilbert'ın, genetik bir hastalıktan ötürü geçtiğimiz Cumartesi günü 26 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.



Dan ve eşi Jennifer'ın oğlu Nick, tedavisi olmayan ve beyin, omurilik ve ciltte kanserli olmayan tümörlerin büyümesine neden olan nörofibromatozis (NF1) hastalığı ile ömür boyu süren bir savaş vermişti.



2005'ten beri Cavaliers'ın sahibi olan Dan Gilbert, yıllar boyunca NBA Draft piyangolarında kendisi yerine sık sık Nick'i göndermiş ve bu sayede şansı oldukça yaver gitmişti. Nick ile Cavs, Draft lotaryalarında iki kez 1 numaralı seçimi kazanmayı başarmıştı.



Nick'in cenazesi Salı günü Michigan, West Bloomfield Kasabasındaki Temple Israel'de düzenlenecek.





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