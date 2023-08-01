Cleveland Cavaliers'ın, Donovan Mitchell'ın kontratıyla ilgili alacağı kararda önümüzdeki yıl "baskı altında" olabileceği iddia edildi.



Cavaliers ekibi Mitchell'ın sözleşmesini uzatma konusunda henüz panik moduna girmemiş olsa da, 26 yaşındaki yıldızın mevcut sözleşmesinin bitimine son yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yılı kaldığı için, bu durumun er ya da geç gerçekleşebileceği düşünülüyor.



ESPN'in NBA Today programında yer alan Brian Windhorst, Cavs adına bu müzakereler için kritik dönemin gelecek yaz olacağını söyledi:



"Bu sezon hiçbir koşulda sözleşmesini uzatmayı düşündüğünü zannetmiyorum ve bence Cavs, bunu onu takas ettiğinde de biliyordu. Bence bu konuda baskı altında olacakları dönem, bundan bir sene sonra, kontratının bitmesine bir yıl kaldığında gelecek."



Windhorst'ün raporu, ESPN'deki meslektaşı Tim Bontemps'ın, Cavaliers yıldızının Cleveland'dayken kontratını uzatmayı asla kabul etmeyeceğine inandığı için Cavs'in bu yaz Mitchell'i takas etmesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi.



Bontemps, organizasyonun bu yaz Mitchell'ın kontratının bitimine bir sezon kaldığı için, 2024'te olacağından daha iyi bir getiri elde edebileceğini düşündüğünü belirtmişti.



Kariyerinin en iyi sezonunu Cavs formasıyla oynadığı ilk sezonunda geçiren Mitchell, maç başına 28.3 sayı, 4.3 ribaund, 4.4 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



