Cavs, Love'a uzatma kontratı yaptığı için "pişman değil"

Cleveland Cavaliers'ın, Kevin Love'a 2019 yazında bir uzatma kontratı verdiği ve "maaş dökümü yaptığı" için "pişman olmadığı" bildirildi.



Love, LeBron James'in Los Angeles Lakers'a gitmek için takımdan ayrılmasından kısa bir süre sonra, dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı.



Cavaliers, eğer takas yapacaklarsa, "Love karşılığında yükselişte olan genç oyuncular ve draft haklarının bir kombinasyonunu" aradıklarını bildirmişti.



Cleveland Plain Dealer'dan Chris Fedor, Love için "Cleveland'ın Love konusundaki görüşünün, ligin geri kalanıyla uyuşmadığı açık. Bu normal. Cavs onu seviyor." ifadelerini kullandı.



Cavaliers yeniden yapılanmasını hızlandırmaya çalışırken, hem kısa hem de uzun vadede kendilerine yardımcı olarak algıladıkları bir teklif almadıkça, Love ile takas yapmaları pek olası gözükmüyor.



