Cleveland Cavaliers'ın Kevin Love ile serbest bırakma üzerine yaptığı görüşmelerde "ilerleme kaydettiği" iddia edildi.



Cavaliers, geçtiğimiz gün üç takımlı bir anlaşmayla Lauri Markkanen'i kadrosuna katmıştı ve şu anki 60 milyon dolarlık mevcut anlaşmasında iki yılı daha bulunan Love'ın yanı sıra, takıma yeni bir esnek dört numara katmış oldu.



Cleveland.com'dan Terry Pluto'ya göre Cavs, şimdiden Love ile olası bir serbest bırakma üzerine görüşmelere başladı.



Pluto, takımın Love ile bu konuda konuştuğunu öne sürse de, Cavaliers veteran forvetle alakalı herhangi bir söylentiyi reddediyor:



"Peki Love ne olacak? Bir NBA kaynağı bana Cavs'in, kontratında iki yılı ve 60 milyon doları kalan Love'ı serbest bırakma yolunda ilerleme kaydettiğini söyledi. Ancak Cavs ve diğer NBA kaynakları bunu şiddetle reddetmişlerdi. Bu muhtemelen başka bir Kevin Love dedikodusu ve yıllar boyunca bundan çok fazla olmuştu. Bir noktada, Love'ın kontratının ödenip serbest bırakılması her iki taraf için de anlamlı olur. Bunun ne zaman olacağına dair hiçbir bilgi yok."



2018-19 sezonunun sonundan beri Love'ı takas etmeye çalışan Cavs ekibi, yaklaşık üç yıldır hiçbir takas ortağı bulamamıştı.



