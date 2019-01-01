Cavs, Larry Nance Jr.'ı takas edebilir!

Cleveland Cavaliers'ın, forvet oyuncusu Larry Nance Jr.'ı takas edebileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz sezonun son takas gününde Nance Jr. için gelen teklifleri geri çeviren Cavs, bu konudaki duruşunu Evan Mobley'nin önümüzdeki sezon Jarrett Allen ile birlikte ilk beş başlayacağından ötürü değiştirmiş olabilir.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavaliers, kadrosunu geliştirmek isteyebilir ve Nance Jr.'ı uygun bir fiyata takas edebilir:



"Takım lideri, taraftarın favorisi, çok yönlü savunmacı ve kültürün bir parçası olan Nance'in değeri, istatistik kağıdının oldukça ötesinde. Cavs, Nance Jr. karşılığında ekibi daha iyiye götüreceğine inandığı bir teklif almamıştı. Kaynaklara göre, onu bir anlaşmaya dahil etmek için çok şey gerekiyor."



HANGİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR?



Fedor ayrıca, Nance Jr. ile hangi takımların ilgileniyor olabileceğini de şu şekilde belirtti:



"Kaynaklar, Grizzlies kısa forvetleri Dillon Brooks ve Kyle Anderson'ın uygun fiyata takas edilebileceğini söylemişti. Pistons'ın Jahlil Okafor veya 2019 yılında 15'inci sıradan seçilen Sekou Doumbouya'dan birini bırakmaya niyetli olduğu iddia ediliyor.



Atlanta'dan Cam Reddish, 2019 Draftı'ndan bu yana Cleveland yönetiminin favorisi olmuştu. Fiyatı yüksek kalsa da, Atlanta ile onun üzerine temasa geçmişlerdi."



