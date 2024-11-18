Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, takımının Salı gecesi son şampiyon Boston Celtics'e karşı tarihi 15-0'lık namağlup unvanını korumaya çalışacağı maçta "tüm gözlerin üzerlerinde olacağını" söyledi.



Atkinson, geçtiğimiz sezonun playofflarında Doğu Konferansı yarı finalinde elendiği Celtics'le ve bir sonraki karşılaşmayla alakalı olarak şu şekilde konuştu:



"Çocukların biraz gergin olduğunu biliyorum ancak geçen yılı hatırladıklarını da biliyorum. Biz iyi gidiyoruz, onlar iyi gidiyor, maç Boston Garden'da, bundan iyisi var mı? Bu hem lig için, hem de takımımız için harika bir maç olacak. Heyecanlıyız."



Atkinson ayrıca bir sonraki maçı, takımın derecesini 16-0'a yükseltme şansını yakalamasının ötesinde, takımının potansiyelini ölçmek için kullanmak istediğini de söyledi:



"Celtics beş oyuncu dışarıda ve beş şutörle farklı bir stilde oynuyor, yani bizim için gerçek bir test olacak. Şu anda 15-0'ız ve kendimizi en iyilere karşı test ederek, nerede durduğumuzu ve nasıl ayarlamalar yapmamamız gerektiğini görebileceğimiz bir noktadayız. Aslında bu maç, kendimizi ölçebilmemiz için harika bir zamanda gelmiş oldu."



NBA'de en son böyle bir eşleşme, 30 Ocak 1996'da Chicago Bulls'un son şampiyon Houston Rockets'ı yenerek galibiyet serisini 16 maça çıkardığı karşılaşma oynandığında gerçekleşmişti.



Cleveland, geçtiğimiz Pazar günü Charlotte Hornets'ı 128-114 yenerek sezondaki 15. galibiyetini elde etmişti.



