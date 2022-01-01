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Cavs, Jarrett Allen'ı playofflardan önce bekliyor!

Cleveland Cavaliers'ın, yıldız pivotu Jarrett Allen'ın playofflardan önce dönmesi konusunda 'iyimser' olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, yıldız pivotu Jarrett Allen'ın playofflardan önce dönmesi konusunda 'iyimser' olduğu söylendi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Cavaliers'ın parmak sakatlığından ötürü bir süredir kadro dışı olan pivotu Allen'ın playofflardan önce olası dönüşüyle ilgili raporunu detaylandırdı:

"Cleveland takımının başarısının büyük bir kısmı, iki 2.10'luk uzunları Jarett Allen ve Evan Mobley'nin etrafında yapılananlar üzerine. Allen'ın parmağı kırık ve playofflarda önce kondisyonunu toparlamasını umuyorlar. Kendisi bu parmağı için ameliyat olmamıştı."

Bu sezon 16.1 sayı ve 10.8 ribaund ortalamaları tutturan Allen, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti.


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