Cleveland Cavaliers basketbol operasyonları başkanı Koby Altman, takımın "dörtlü çekirdeği" için "kayda değer" bir takas görüşmesi yapılmadığını söyledi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a konuşan Altman, önceki sezon takımı playofflara taşıyan çekirdek dörtlü Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley ve Jarrett Allen'ı bir arada tutmayı planladığını belirtti:



"Öyle olmasını istiyorum. Mucizevi şeyler olabileceği için asla söz vermem ama dördü de bu takım için ne kadar önemli olduklarını biliyor ve hiçbir görüşme olmadı. İşini yapıp telefon açan ekiplerin dışında, bu çekirdeği parçalamayı düşündürecek önemli bir görüşme yapılmadı.



Geçen yıl 51 maç kazanan ve ciddi anlamda çok daha yol kat edebilecek bir çekirdeğe sahibiz. Daha iyi olmaya devam edeceğimizi düşünüyorum."



Altmanın açıklamaları, Fedor'un 22 Haziran'da Cleveland'ın Allen için teklifler aldığını ancak hiçbirini bir takas yapmak için "yeterince çekici" bulmadığını bildirmesinin ardından geldi.



