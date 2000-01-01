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Cavs, Ferrell'dan önce Jeremy Lin'i düşünmüş!

Cleveland Cavaliers'ın Yogi Ferrell'ı kadroya eklemeden önce Jeremy Lin'i almayı düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Cleveland Cavaliers'ın Yogi Ferrell'ı kadroya eklemeden önce Jeremy Lin'i almayı düşündüğü bildirildi.

Santa Cruz Warriors'ın, kısa süre önce Lin'i 2020-21 sezonu kadrosuna eklemesiyle, Cavs, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Cavs ile ilk maçına çıkan Ferrell ile anlaşmaya karar vermişti.

Cleveland.com'dan Chris Fedor, durumu şu şekilde kaleme aldı:

"Bu, Cavs'in, Ferrell'ın menajeriyle bağlantı kurup ona hazır olduğunu bildirdiği, geçtiğimiz Pazartesi Orlando'daki maçtan kısa bir süre sonraydı. Beş aydır NBA kalibreli oyuncularla 5'e 5 basketbol oynamayan Ferrell, dikkate alınan birkaç serbest point guarddan biriydi. Diğerleri ise Jeremy Lin, Frank Mason, Emmanuel Mudiay ve Shabazz Napier'dı."

Cavaliers, son birkaç maçta Collin Sexton ve Darius Garland'ın olmamasıyla, guard rotasyonunda eksik durumdaydı.

Lin NBA'de en son, 2019'da NBA şampiyonluğuna ulaşmış olan Toronto Raptors'ın kadrosunda yer almıştı.


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