Cavs, Drummond takasını, son takas gününe yakın düşünebilir

Cleveland Cavaliers'ın, Andre Drummond takasını, son takas tarihine yakın bir zamanda düşünebileceği iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, Cavaliers, Drummond için herhangi bir işlemi, son takas tarihine yakın bir zamanda düşünebilir.



Fedor'un bildirdiği üzere, son takas tarihi civarında Drummond takası yapmak, Cavs'in faydalı bir anlaşma yapmak için en iyi seçeneği olabilir:



"Bu senaryoya güvenmeyin. En azından hemen değil. Birden fazla kaynak, Cavs'in Drummond'ı takaslamak için en iyi şansının (28.7 milyon dolarlık sözleşmesini kabul etmesi şartıyla) son takas tarihine yakın olacağına inanıyor.



Baş antrenör J.B. Bickerstaff, geçtiğimiz günlerde Cleveland.com'a verdiği demeçte, Drummond'ın 2020-21 sezonunda takımın bir parçası olacakmış gibi hazırlandığını söylemişti. Ancak bu senaryoda, Cavs'in derinlik / sigorta için bir pivot eklemesi gerekecektir."



Drummond'ın 2020-21 sezonu için 28.7 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



