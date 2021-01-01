"Cavs, Drummond için gelecek tekliflere bakacak" iddiası

Cleveland Cavaliers'in, son takas tarihinden önce Andre Drummond için gelecek teklifleri inceleyeceği iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavaliers ekibi, veteran pivotu tutmak istiyor olsa da, fiyatının muhtemel bir sözleşme uzatmasında menzillerinin dışında kalması bekleniyor:



"Mükemmel bir dünyada Cavs, hem Drummond hem de Allen'ı elinde tutar, organizasyona bir çift savunmacı ve elit pivotlar sağlamış olup, savunma tarafında yükselmeye devam ederdi.



Cavs, Drummond'ı doğru fiyatla tutmaya istekli olacaktır. Ancak takım içindeki inanç, kendisinin teklif etmeye istekli olduklarından fazlasını isteyeceği üzerine ve bu da onların 25 Mart son takas tarihinden önce gelecek takas tekliflerini değerlendirmelerini sağlayacak."



Drummond, bu sezon oynadığı 12 maçta 19.3 sayı, 15.8 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları kaydediyor.



James Harden'ın büyük takasının bir parçası olduktan sonra Cleveland ekibi, Jarrett Allen, Andre Drummond ve JaVale McGee ile frontcourt rotasyonunda üç ilk beş oyuncusu kalibresinde pivota sahip ve Drummond ile McGee'nin sözleşmeleri de bu sene sona erecek.



