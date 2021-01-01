Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Cavs, Drummond için gelecek tekliflere bakacak" iddiası

Cleveland Cavaliers'in, son takas tarihinden önce Andre Drummond için gelecek teklifleri inceleyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'in, son takas tarihinden önce Andre Drummond için gelecek teklifleri inceleyeceği iddia edildi.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavaliers ekibi, veteran pivotu tutmak istiyor olsa da, fiyatının muhtemel bir sözleşme uzatmasında menzillerinin dışında kalması bekleniyor:

"Mükemmel bir dünyada Cavs, hem Drummond hem de Allen'ı elinde tutar, organizasyona bir çift savunmacı ve elit pivotlar sağlamış olup, savunma tarafında yükselmeye devam ederdi.

Cavs, Drummond'ı doğru fiyatla tutmaya istekli olacaktır. Ancak takım içindeki inanç, kendisinin teklif etmeye istekli olduklarından fazlasını isteyeceği üzerine ve bu da onların 25 Mart son takas tarihinden önce gelecek takas tekliflerini değerlendirmelerini sağlayacak."

Drummond, bu sezon oynadığı 12 maçta 19.3 sayı, 15.8 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları kaydediyor.

James Harden'ın büyük takasının bir parçası olduktan sonra Cleveland ekibi, Jarrett Allen, Andre Drummond ve JaVale McGee ile frontcourt rotasyonunda üç ilk beş oyuncusu kalibresinde pivota sahip ve Drummond ile McGee'nin sözleşmeleri de bu sene sona erecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal