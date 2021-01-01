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Cavs, Draft'ta 1 numaralı seçimi almayı hedefliyor!

Cleveland Cavaliers'ın 2021 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçimi almak için takas yapma olasılığını "kesinlikle araştırdığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Cleveland Cavaliers'ın 2021 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçimi almak için takas yapma olasılığını "kesinlikle araştırdığı" iddia edildi.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre bu ayki Draft'ta üçüncü sırada seçim yapması planlanan Cavaliers'ın, Draft'ın en iyi oyuncusu olarak görülen Cade Cunningham'ı seçme hakkına sahip olmak için, bir paket hazırlayacak kadar motive olduğu düşünülüyor.

Cavs kendi seçimini kullanmayı tercih ederse, Cunningham yerine USC pivotu Evan Mobley, G League Ignite ekibinin öne çıkan yıldızı Jalen Green'i veya Gonzaga guardı Jalen Suggs'ı kadrosuna katma şansına sahip olacak.

Bu yılın NBA Draftı'nın 29 Temmuz'da yapılması planlanıyor.


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