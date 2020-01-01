Cavs, Andre Drummond'ı bu yaz takaslayacak mı?

Cleveland Cavaliers'ın, henüz kadrosuna katalı kısa bir süre geçen Andre Drummond'ı önümüzdeki yaz takas edeceğine inanıldığına dair iddialar ortaya çıktı.



Cavaliers, bu ayın son takas tarihinden önce Drummond'ı takas ettiğinde, öngörülebilir gelecek için Cleveland'da kalacağı varsayılıyordu.



Bleacher Report'dan Greg Swartz'a göre, eski bir NBA genel menajeri, Drummond'ın uzun süre Cavs'de kalmayacağını düşünüyor:



"Bence Drummond ve Cavs uzun sürmez. Eğer elindeki kontrat opsiyonunu kullanmayı tercih ederse, bu yaz onu bir takıma takas edeceklerini görebiliyorum. Yeni bir uzun vadeli anlaşmayı kabul ederse de, imza ve takas yapabilirler. Uzun süre Cleveland'da kalacağını sanmıyorum."



ALTMAN, İDDİALARI REDDETTİ



Cavaliers GM'i Koby Altman, bu iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:



"Kesinlikle, onu muhtemel uzun vadeli bir oyuncu olarak görüyoruz. Açıkçası, eğer oyuncu opsiyonunu kullanırsa, maaş boşluğumuz açısından iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Eğer bunu yaparsa, Andre Drummond'dan daha iyi bir şeye para harcanmaz."



Cleveland'daki görev süresinin ilk iki maçında Drummond, maç başına ortalama 16.5 sayı ve 14.5 ribaund kaydetti.



