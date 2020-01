Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğumuzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu ana kadar bunun belirtilerini göstersek de gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceğimize inanıyorum." dedi.Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Ama buna rağmen iyi bir takım olduğumuzun bilincindeydik. İstediğimiz puanlar gelmeyince bir kan değişikliğine gittik. Kan değişikliğinin olumlu sonuçlarını da kısa sürede aldık." diye konuştu.Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koymayı amaçladıklarını dile getiren Cavcav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğumuzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu ana kadar bunun belirtilerini göstersek de gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek ve Arda Kızıldağ gibi genç oyuncuların sezonun ilk devresinde şans bulduğuna işaret eden Cavcav, şöyle devam etti: "Altyapı geleneği olan bir kulüp olarak bunun artarak devam edeceğine inancım tam. Yine altyapıdan gelen raporlar doğrultusunda profesyonel yaptığımız genç kardeşlerimiz oldu. Buradaki su hiç durmadan akmaya devam etsin diye elimizden geleni yapacağız."Başkan Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yakaladıkları çıkışın tribünlere de yansıdığına değinerek, "Özlediğimiz Gençlerbirliği tribünlerini son 3-4 lig maçımızda yeniden görmeye başladık. Temennim bunun artarak devam etmesi. Taraftar bir takımın her şeyidir, onlar da bizim için ne denli önemli olduklarını her maç kanıtlıyorlar. Destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Sezonun ilk devresinde hakem kararlarının çok konuşulduğunu vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:"Maalesef ilk yarıya istesek de istemesek de hakemler damga vurdu desek yanlış olmaz. VAR, hakemler, federasyon Bir türlü bunların dışına çıkaramadık futbolumuzu. Her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz hakemlerimizi. Futbolcular gibi onlar da bu oyunun vazgeçilmezi. Ama önündeki surata gelen tekmeyi görmeyen hakemlerle bu kolay olmuyor. Herkesin elini zayıflatıyorlar. Onlar destek olan benim gibi başkanları, hakem kurulu başkanını ve federasyon başkanını haksız çıkarıyorlar."Başkan Cavcav, ara transfer dönemine ilişkin ise "Ayağını yorganına göre uzatan kulüplerden biri olarak biz yine dikkatli davranacağız. Camiamıza yakışan, eksik olduğumuz noktalara katkı verecekse oyuncu alacağız. Transfer yapmak için transfer yapmak Gençlerbirliği'nin tarzı olmayacak." ifadelerini kullandı.