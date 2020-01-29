Cavani'nin tek umudu Nasser El-Khelaifi

Atletico Madrid'in Edinson Cavani transferi ile ilgili karmaşa bitmek bilmiyor. Cavani'nin Atletico ile anlaştığı ancak PSG'nin Ocak'ta transferine izin vermemesinde tek çıkış yolunun kulübün sahibi Nasser El-Kheleifi'nin yapacağı bir jest olacağı söyleniyor.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cavani ile anlaşan Atletico Madrid, devre arasında uygun bir bonservis ile yıldız ismi kadrosuna katmak için PSG'ye teklif yapmış ancak kabul edilmemişti. Marca'nın haberinde. İspanya Federasyonu'ndan mali limitler konusunda ceza almak istemeyen Atletico'nun Cavani için 15 milyon euro'dan yukarı çıkmadığı da Marca'nın haberinde yer aldı.İddiaların devamında 14 Şubat'ta 33 yaşında olacak olan Edinson Cavani'nin kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Fernando Cavani geçtiğimiz 1 hafta boyunca Madrid'de transferin bitmesi için uğraş verdiği yazıldı.Transferin son günlerinde. Kulübe bugüne kadar büyük hizmetleri olan, kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasına giren ve gol krallığı yaşayan Cavani için Khelaifi'nin bir jest yapıp ayrılığına izin vermesi transferin Ocak ayında bitmesi için tek ihtimal olarak değerlendiriliyor.