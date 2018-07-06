Cavani'den sakatlık ve zafer sözleri

Uruguay'ın yıldızı Edinson Cavani, Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulunurken sakatlığıyla ilgili de konuştu.

Uruguay'ın Portekiz'i Dünya Kupası son 16 turunda 2-1 yendiği maçın ardından, gecenin kahramanlarından Edinson Cavani açıklamalarda bulundu.

Edinson Cavani, çok mutlu olduğunu söylerken, sakatlığı hakkında da konuştu.

Duygularını anlatan yıldız isim ''Mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Duygularımı anlatacak kelimeler bulamıyorum. Şu an halkımızın Uruguay'da neler yaptığını çok merak ediyorum. Hayal etmeye devam edelim'' dedi.

İkinci yarının sonlarına doğru oyundan çıkmak zorunda kalan Cavani sakatlığıyla ilgili de ''Baldırımda bir ağrı hissettim. Gerekli kontrolleri yapacağız. Umarım ciddi bir şey değildir'' ifadelerini kullandı.

Cavani'nin çeyrek finalde oynayıp oynamayacağı, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Uruguay, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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