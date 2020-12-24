Cavani ve Martial Cenk Tosunlu Everton'u eledi

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda cenk Tosun'un takımı Everton'a konuk oldu.



Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Manchester United son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken taraflar birbirlerine diş geçirebilmek için uzun süre mücadele etti.



Mücadelede 88. dakikaya gelindiğinde Edinson Cavani attığı golle takımını öne geçirirken asist Martial'den geldi. 90+6. dakikada ise bu kez Rashford'un asistinde Martial topu ağlara göndererek skoru 2-0 olarak ilan etti.



Milli futbolcumuz Cenk Tosun Everton'da 89. dakikada oyuna girdi ve takımının yenilgisini önleyemedi.



Manchester United'ın Carabao Cup yarı finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak.



