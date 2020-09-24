Cavani Real Madrid için bekliyor

Cristiano Ronaldo sonrası net bir skorer eksikliği yaşayan Real Madrid'in gündemine sürpriz bir golcü geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Cavani Real Madrid için bekliyor
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24 Eylül 2020 17:43
PSG ile yolları ayrılan 33 yaşındaki forvet Edinson Cavani, Real Madrid'e transfer olabilir.

Cavani, Sergio Ramos'un kardeşi Rene Ramos'a İspanyol devi ile görüşmesi için izin verdi.

Marca'nın haberine göre; kardeşinin menajerliğini yürüten Rene Ramos, Cavani'nin yetkilendirmesi sonrası tecrübeli forveti de Real Madrid'e kazandırmak istiyor.

Real Madrid'in forvette bir transfer hedefi yok ama Ramos'un çabaları ve Cavani'nin İspanyol devi için aşırı istekli olması sonrası transfer gerçekleşebilir.



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