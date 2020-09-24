Cavani Real Madrid için bekliyor

PSG ile yolları ayrılan 33 yaşındaki forvet Edinson Cavani, Real Madrid'e transfer olabilir.



Cavani, Sergio Ramos'un kardeşi Rene Ramos'a İspanyol devi ile görüşmesi için izin verdi.



Marca'nın haberine göre; kardeşinin menajerliğini yürüten Rene Ramos, Cavani'nin yetkilendirmesi sonrası tecrübeli forveti de Real Madrid'e kazandırmak istiyor.



Real Madrid'in forvette bir transfer hedefi yok ama Ramos'un çabaları ve Cavani'nin İspanyol devi için aşırı istekli olması sonrası transfer gerçekleşebilir.



