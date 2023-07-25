Cavani'nin yeni adresi belli oluyor

Edinson Cavani, Valencia ile olan sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki golcü prosedürler tamamlandıktan sonra Boca Juniors'a imza atacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cavani'nin yeni adresi belli oluyor
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25 Temmuz 2023 02:35
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 02:40
Geçen sezonu Valencia'da geçiren Uruguaylı golcü Edinson Cavani Boca Juniors yolunda.

İspanyol basını, deneyimli golcünün Valencia'da kamp kadrosuna alınmaması sonrası sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı. Cavani'nin sözleşmesini feshettikten sonra ise 'çocukluk hayalim' dediği Boca Juniors'a imza atacağı belirtildi.

Cavani'nin Boca Juniors'a imzasının 1 yıllık olacağı ifade edilirken taraftarların yıldız ismi büyük bir karşılama hazırladığı ifade edildi.

36 yaşındaki Edinson Cavani, Valencia'da geçen sezon toplam 28 maçta 7 gol 2 asist kaydetmişti.

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