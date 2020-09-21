Cavani bu kez de Real Madrid ile görüştü

Edinson Cavani, Atletico Madrid ve Barcelona'nın ardından bu kez de Real Madrid ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Cavani bu kez de Real Madrid ile görüştü
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21 Eylül 2020 16:07
Transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid son olarak Edinson Cavani ile görüşmelere başladı.

Uzun bir süre Atletico Madrid ile görüşen ancak yüksek maaşı nedeniyle transfer süreci çıkmaza giren; daha sonra ise kendisini Barcelona'ya öneren Cavani bu kez de Real Madrid için kontak açtı.

PSG tarihinin en golcü futbolcusu olan Uruguaylı futbolcu, Mayıs ayından bu yana bonservisi elinde ve kendisine 7 milyon euro maaş verecek olan kulübü arıyor.

Bu doğrultuda Real Madrid ile görüşen Cavani, Real Sociedad maçından önce Florentino Perez'in masasının üzerine değerlendirilmek üzere bırakıldı.

Yıllık 7 milyon euro maaşın yanı sıra Real Madrid'den 2+1 yıllık sözleşme isteyen ve 5 milyon euro da imza parası talep eden Cavani'nin transferine soğuk baktığı ifade edilen Real Madrid'de son kararı teknik direktörü Zidane verecek.

Transfer süreci hakkında açıklamalar yapan Zidane, "Geniş bir kadromuz var ancak bazı mevkilerde alternatifler yaratmak zorundayız. Bunun için önümüzde yeterli bir süre var ancak her ihtimali düşünmek ve ona göre bir planlama yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.



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