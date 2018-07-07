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Cavanda'dan sonra Carole piyangosu kapıda

Galatasaray, Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'den de kurtulabilir. İşte gelişmeler burada...

Cavanda'dan sonra Carole piyangosu kapıda
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07 Temmuz 2018 12:39
Galatasaray, Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'den de kurtulmaya çalışıyor.

Yabancı kontenjanında yer açmak için Fransız sol beki göndermek isteyen Aslan'ın kapısı İtalya'dan çalındı.

Cagliari, SPAL ve Sassuolo, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Aslan da en az 1.5 milyon euro bonservis istiyor.

Teklifler sonrasında Galatasaray'ın son kararı vereceği öğrenildi.



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