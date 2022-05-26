Galatasaray ve Trabzonspor'da da oynayan Luis Pedro Cavanda'nın yeni kulübü açıklandı.
İsviçre ekibi Neuchatel Xamax, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusunu transfer ettiğini duyurdu.
Açıklamada kulübün, Cavanda ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2015-16 yılında Trabzonspor, 2016-17 sezonunda da Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu yaklaşık 2 senedir boştaydı.
İsviçre ekibi Neuchatel Xamax, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusunu transfer ettiğini duyurdu.
Açıklamada kulübün, Cavanda ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2015-16 yılında Trabzonspor, 2016-17 sezonunda da Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu yaklaşık 2 senedir boştaydı.
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