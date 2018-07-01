Cavanda imzaya kaldı! Maça da çıktı

Geçtiğimiz sezonu Standard Liege'de kiralık olarak geçiren ve Fatih Terim'in planları arasında yer almayankonusunda son aşamaya gelindi.Galatasaray'ın elinden çıkarmaya çalıştığı Pedro Cavanda, sezonu açan'in 30 Haziran'daile oynadığı hazırlık maçına 11'de başladı. Standard'ın sezon başı kampında yer alan ve maça çıkan Cavanda için tarafların anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtiliyor.Geçtiğimiz günlerde Belçika basını da Standard Liege'in Cavanda konusunda Galatasaray ile sözlü bir anlaşmaya vardığını iddia etmişti. Cavanda'nın satın alma opsiyonu 1,5 milyon euroydu ancak Belçika temsilcisi bu opsiyonu kullanmamıştı. Tarafların yaklaşık 1,2 milyon euro civarında bir rakama anlaştığı iddia ediliyor.Cavanda geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi ile 33 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.