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Cavanda imzaya kaldı! Maça da çıktı

Galatasaray'dan Standard Liege'e transfer olması beklenen Cavanda, Belçika temsilcisinin sezon hazırlıkları kapsamında Nancy ile oynadığı hazırlık maçında forma giydi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cavanda imzaya kaldı! Maça da çıktı
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01 Temmuz 2018 01:30
Geçtiğimiz sezonu Standard Liege'de kiralık olarak geçiren ve Fatih Terim'in planları arasında yer almayan Pedro Cavanda konusunda son aşamaya gelindi.

Galatasaray'ın elinden çıkarmaya çalıştığı Pedro Cavanda, sezonu açan Standard Liege'in 30 Haziran'da Nancy ile oynadığı hazırlık maçına 11'de başladı. Standard'ın sezon başı kampında yer alan ve maça çıkan Cavanda için tarafların anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Belçika basını da Standard Liege'in Cavanda konusunda Galatasaray ile sözlü bir anlaşmaya vardığını iddia etmişti. Cavanda'nın satın alma opsiyonu 1,5 milyon euroydu ancak Belçika temsilcisi bu opsiyonu kullanmamıştı. Tarafların yaklaşık 1,2 milyon euro civarında bir rakama anlaştığı iddia ediliyor.

Cavanda geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi ile 33 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



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