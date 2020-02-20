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Cavaliers, JB Bickerstaff ile devam edecek!

Cleveland Cavaliers'ın, koç JB Bickerstaff ile çok yıllı bir sözleşme uzatması konusunda anlaştığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, koç JB Bickerstaff ile çok yıllı bir sözleşme uzatması konusunda anlaştığı açıklandı.

Bickerstaff, önceki koç John Beilein Şubat ayında takımdan ayrıldığında görevine başlamıştı.

Planın her zaman Bickerstaff'ın Beilein'i bir noktada rahatlatması olmasına rağmen, iki tarafın da geçişin bu kadar hızlı gerçekleşmesini beklemediği biliniyordu.

Genç takımın başantrenörü olarak 10 maçta Bickerstaff, ekibin yeni bir kimlik oluşturmasına yardımcı olurken 5-5 derecesiyle ilerledi.

Önceki yaz Beilein yönetiminde yardımcı koç olarak anlaşmadan önce Bickerstaff, Memphis Grizzlies'in koçu olarak görev yapmış ve ondan kısa bir süre önce Houston Rockets'ın koçluğunu da yapmıştı.


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