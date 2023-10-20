Cleveland Cavaliers'ın, Evan Mobley'nin çaylak kontratının dördüncü yılı olan 2024-25 sezonundaki opsiyonunu kullanmayı tercih ettiği bildirildi.



Bu hamleyle Mobley, kontratının son sezonda 11,2 milyon dolar maaş kazanmayı garantilemiş oldu.



Önceki sezonda Mobley, 79 maçta forma giymiş ve 16,2 sayı, 9,0 ribaund, 2,8 asist ve 1,5 blok gibi etkileyici ortalamalar yakalamıştı.



NBA takımlarının, kadrolarındaki çaylak kontratlarının 2024-25 sezonundaki takım opsiyonları konusunda karara varmak için 31 Ekim'e kadar vakti bulunuyor.



