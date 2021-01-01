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Cavaliers da Ben Simmons'ın peşinde!

Cleveland Cavaliers'ın, halen Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın peşinde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, halen Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın peşinde olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun sonundan beri takas bloğunda olan 76ers'ın yıldızı, Sacramento Kings ve Cavaliers dahil olmak üzere birçok takımın ilgisini çekmişti.

Substack'tan Marc Stein'e göre Simmons'ta gözü olan Cavaliers, kadrosuna bir ekleme daha yapmakla ilgileniyor:

"Lig kaynakları, Cleveland'ın Ben Simmons'ı Sixers'tan almaya çalışmak için şansını denemeye devam ettiğini söylüyorlar."

Simmons, Philly'den takas edilme arzusunu ve bu ay başlayacak olan antrenman kampına katılmayacağını açıkça dile getirmişti.

Sixers'ın Simmons için belirlediği yüksek fiyat, Avustralyalı oyuncunun 2020-21 playofflarında gösterdiği kötü performans sonrası takımlarla bir anlaşma yapılmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.


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