Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell'ın 29 sayısıyla New Orleans Pelicans'a karşı 131-122 galip gelmeyi başararak, 55 yıllık NBA tarihinde ilk kez sezona 9-0'lık bir başlangıç yaptı.



Caris LeVert ve Jarrett Allen'ın 16'şar sayı eklediği karşılaşmada Cavaliers, koç Bill Fitch yönetiminde 1976-77 sezonunu 43-39'luk dereceyle kapatan kadronun 8-0'lık başlangıcını geride bırakmayı başardı.



Son üç maçını kaybeden Pelicans'ta Zion Williamson, iki maçlık yokluğu sonrası dönerek 29 sayı kaydederken, Jose Alvarado 7/7 üçlük isabeti bularak 27 sayıyla oynadı. Brandon Ingram ise 20 sayıyla maçı tamamladı.



Cavaliers, Cuma günü 2015-16 sezonunda 24-0 ile NBA tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmış olan Golden State Warriors ekibiyle karşı karşıya gelecek.



Gecenin diğer sonuçları:



Pistons 107-108 Hornets

Magic 111-118 Pacers

Knicks 116-121 Hawks

Warriors 118-112 Celtics

Spurs 100-127 Rockets

Lakers 114-131 Grizzlies

Cavaliers 131-122 Pelicans

Bulls 99-119 Mavericks

Thunder 122-124 Nuggets

Heat 112-115 Suns

76ers 98-110 Clippers

Raptors 107-122 Kings



