Caulker'ın golleri Alanya'da skoru tayin etti

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor ile İhsan Derelioğlu'nun yönettiği Trabzonspor kozlarını paylaştı.Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, perdeyi 49. dakikada Alanyaspor'un İngiliz oyuncusu Steven Caulker attı. 59'da kendi kalesine de gol atan Caulker, maça eşitliği getirdi.Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 17 yaparken, Trabzonspor 6 puana çıktı. Göztepe maçı ertelenen Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi devam etti. Trabzonspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.Her iki takım da hücum yönünden etkili performans sergilerken ilk tehlike 20. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Marafona kornere çeldi. 38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşuna Hugo kafayı vurdu, Siopis kale çizgisinden topu çıkardı.Alanyaspor da Trabzonspor hücumlarına yanıt verirken 39. dakikada gol geçerli sayılmadı. Alanyaspor'da Bareiro topu ağlara yolladı, öncesinde ofsaytta olduğu için GOL geçerli sayılmadı. İlk devre 0-0 tamamlandıİki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle ikinci yarıya çıktı. Alanyaspor 49. dakikada Caulker ile üstünlüğü ele geçirdi. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşa arka direkte kafayı vuran Caulker'ın şutu ağlarla buluştu.Trabzonspor'da 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür 53. dakikada bir sakatlık geçirdi. Sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi. Daha sonra 55'te Djaniny'nin yerine Benik Afobe oyuna dahil oldu.Abdulkadir Parmak'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Benik Afobe dokunurken, altı pastan ters bir vuruş yapan Caulker topu kendi ağlarına yolladı. Trabzonspor bulduğu golün ardından baskısını arttırdı.88'de Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Marafona'dan sekti, ardından Hugo'dan önce Marafona topu kontrol etti. Hemen ardından Alanyaspor geldi. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna Caulker kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.19. dakikada Trabzonspor'da Djaniny, savunmanın arkasına atılan topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Djaniny'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Marafona topu kornere çeldi.25. dakikada bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Orta alana yakın bir bölgeden atılan uzun topta Djaniny, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Marafona topa müdahale ederek gole izin vermedi. Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.29. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.39. dakikada Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.