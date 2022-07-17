Caulker'ın yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacının 11 yıl sonra eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi.
11 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı Championship ekiplerinden Bristol City istiyor. Deneyimli stoper 2010-11 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giymişti.
Steven Caulker, geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de çabuk gözden düşmüş Gaziantep FK'ya kiralanmıştı.
11 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı Championship ekiplerinden Bristol City istiyor. Deneyimli stoper 2010-11 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giymişti.
Steven Caulker, geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de çabuk gözden düşmüş Gaziantep FK'ya kiralanmıştı.
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