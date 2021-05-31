Caulker'dan Trabzonspor'a mesaj: "Teklifiniz cazip ama biraz bekleyin"

Trabzonspor'un transferde gözünü Alanyaspor ile sözleşmesi biten İngiliz stoper Steven Caulker'a dikti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği 29 yaşındaki oyuncu, Bordo-Mavililere mesaj gönderdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Caulker'dan Trabzonspor'a mesaj: 'Teklifiniz cazip ama biraz bekleyin'
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31 Mayıs 2021 15:52
Stoper bölgesine tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen ve Alanyaspor'da sergilediği performansla transferin gözdesi olan Steven Caulker ile temasa geçen Trabzonspor'a oyuncudan mesaj geldi.

Sabah'ın haberine göre; yapılan ilk teklif sonrası düşünmek için süre isteyen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu, bordo - mavililerle temasa geçti. Kulüp tarafından kendisine gösterilen ilgiden gurur duyduğunu belirten başarılı savunmacı, "Teklifiniz gerçekten çok cazip ancak İngiltere'den de görüştüğüm bazı takımlar var. Hâlâ kafamda bazı şeyleri netleştiremedim. Ancak Türkiye'de kalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Bonservisi elinde olan Caulker, Türkiye'de Trabzonspor dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleriyle de görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncuya düşünmesi için yeniden süre tanıyan Trabzonspor ise bir yandan farklı arayışlara da başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, menajerlerin önerdiği oyuncular üzerinde de araştırmalar yapıyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

2019 yılında bonservissiz olarak Alanyaspor'a katılan ve 37 maçta forma giyip 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Steven Caulker'ın sözleşmesi bitti.


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