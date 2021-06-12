Caulker Beşiktaş'ı reddetti: 'Fenerbahçe'yle anlaştım'

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen Steven Caulker yarışını sarı-lacivertliler kazandı.Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stopere Beşiktaş yönetimi teklif götürdü. Tatilde olan Caulker, Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, teklifi reddetti.Sarı lacivertlilerin Steven Caulker ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşamamıştı.29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı...Öte yandan stoper transferi konusunda nihai kararı, takımın başına gelecek yeni hocanın vereceği öğrenildi.