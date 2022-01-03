Caulker, Afrika Kupası için Sierra Leone'de

Afrika Kupası'nda Sierra Leone formasını giyecek olan Steve Caulker, ülkeye ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Caulker, Afrika Kupası için Sierra Leone'de
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03 Ocak 2022 17:34
Afrika Uluslar Kupası'nda Sierra Leone'nin formasını terletecek olan Gaziantep FK'nın tecrübeli stoperi Steven Caulker, ülkenin başkenti Freetown'a ulaştı.

Kupada Cezayir, Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi ile guruptan çıkma mücadelesi içinde bulunan Sierra Leone'nin formasını giyecek olan Caulker bir süre kırmızı siyahlı takımdan ayrı kalacak.

Caulker'ın formasını giydiği Sierra Leone, kupada ilk maçını 11 Ocak salı günü Cezayir ile oynayacak.

Haber: Ali Budak


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