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Cauley-Stein: "Luka her şeye rağmen, oyundan zevk alır"

Dallas Mavericks pivotu Willie Cauley-Stein, takım arkadaşı Luka Doncic ile birlikte oynamanın avantajlarını detaylandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks pivotu Willie Cauley-Stein, takım arkadaşı Luka Doncic ile birlikte oynamanın avantajlarını detaylandırdı.

Willie, yakın zamanda Dallas ile iki yıllığı 8.2 milyon dolara anlaşmıştı. Chris Henderson ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Cauley-Stein, Doncic ile oynarken nasıl hissettiğini şu şekilde açıkladı:

"İlk birkaç ayımda herkesin ne yaptığını izlemeye çalışıyordum. İnsanların nasıl hareket ettiğini ve ne üzerinde çalıştıklarını görmeye çalışıyordum. Çünkü günün sonunda kendimi onlardan biri olarak görüyorum.

Yani, ona baktığım zaman, Luka hakkında gördüğüm en önemli şey oynarken eğleniyor olması oldu. Yapacağınız ya da söyleyeceğiniz hiçbir şey, bu oyunu onun için eğlence duymadığı bir hale sokamaz.

Oyunda bazen hayal kırıklığına uğrayabilir, ancak sahaya çıkar, eğlenir ve yaptığı şeyi yapmaya devam eder. Oynarken eğlendiği anlaşılıyor zaten. Durum ne olursa olsun ya da ne kadar zor olursa olsun, onun için eğlenceden ibaret."


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