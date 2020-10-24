Çatı Katı Aşk dizisi final bölümü son bölüm izle 24 Ekim 2020

Son bölüm öncesi yayınlanan Çatı Katı Aşk 16. bölüm fragmanında Ateş ve Şirin'in adam öldürmekle ilgili başlarının belaya girmesi ve Demir Yasemin aşkının ileri boyutlara taşınması ekranlara yansıdı. Çatı katı aşk dizisi büyük ilgi görmüştü ve 15 bölüm ekranlarda hayranlarıyla buluştu. 16. final bölümü ile sona erecek Çatı Katı Aşk dizisinde tanıtım yayınlandı, hayranları yeni bölüm detaylarını incelemeye başladı.Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor.Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.Gülriz, Emin'e yılların itirafını yapıyor! Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Emin ne yapacak?Çatı katındaki ateş söndürülmüş olsa da Demir'in gönlüne düşen ateş git gide alevini arttırmaktadır. Yasemin'in, Allah'ın emriyle Ateş'e istenmesi ikilinin arasındaki ilişkiyi git gide içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yasemin her ne kadar her şeyin bir oyun olduğunu hatırlatsa da Demir kıskanma konusunda kendine engel olamaz.Şirin arkadaşından aldığı bir telefonla yaşlı bir hastaya pansuman yapmak için evden ayrılırken saatin geç olması sebebiyle Ateş onu yalnız bırakmak istemez. İkilinin sıradan bir pansuman diye gittikleri hasta pek bekledikleri gibi birisi çıkmaz ve gecenin devamı bizimkilerin canlarını kurtarma çabasına dönüşür. Gece boyu baş başa bir yaşam mücadelesi veren ikili Demir ve Yasemin'in yardımıyla peşlerindekilerden kurtulmayı başarır. Ama vicdanlarından kaçabilecekleri bir yer yoktur…Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz, Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran, Bedia Ener.Çatı Katı Aşk dizisi İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan Darende sokağı dizinin ilk çekim yerlerini oluşturuyor.