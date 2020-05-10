Çat Kapı Aşk nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Çat Kapı Aşk filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Saat 23.15'te başlayacak film Çat Kapı Aşk konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki Çat Kapı Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

10 Mayıs 2020 21:51
Çat Kapı Aşk nerede çekildi, oyuncu kadrosu
Çat Kapı Aşk filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Saat 23.15'te başlayacak film Çat Kapı Aşk konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki Çat Kapı Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Erhan Baytimur'un yönettiği romantik komedi Çat Kapı Aşk izleyicisi ile televizyonda buluşacak. İşte Çat Kapı Aşk filminin konusu ve oyuncuları…

ÇAT KAPI AŞK OYUNCU KADROSU

Müge Boz – Su
Jess Molho – Aras
Nergis Kumbasar – Ayten
Elmaddin Jafarov – Neriman
Ibrahim Selim – Psikolog
Ipek Bağrıaçık – Hande
Duygu Çetinkaya – Berna




ÇAT KAPI AŞK FİLMİ KONUSU

Su, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.

ÇAT KAPI AŞK NEREDE ÇEKİLDİ

Çat Kapı Aşk filmi İstanbul'da ve özellikle Boğaziçi'nde çekildi.

ÇAT KAPI AŞK FİLMİ FRAGMANI İZLE

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