Castrol Ford Team Türkiye, 2021 'Markalar Şampiyonluğu'na bir adım daha yaklaştı

Castrol Ford Team Türkiye, 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 38. Kocaeli Rallisi'ni de başarıyla tamamlayarak, 2021 "Markalar Şampiyonluğu"na bir adım daha yaklaştı.



Ford Otosan açıklamasına göre, Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 38. Kocaeli Rallisi, bu yıl 13-14 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirildi. İlk olarak 1970 yılında yapılan ve Türkiye Ralli Şampiyonasının en önemli ayaklarından biri olarak kabul edilen 38. Kocaeli Rallisi'nde, toprak parkurda 2 gün boyunca toplam 7 etapta 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometre yol kat edildi.



Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları Emre Hasbay ve Ali Türkkan bu ralliye hem "2 çeker" hem de "Gençler" klasmanında şampiyonanın ilk 2 sırasında başladılar. Yüksek tempoda süren yarışta "2 çeker" ve "Gençler"de Castrol Ford Team e Hasbay ve co-pilotu Burak Erdener, Ford Fiesta R2T'nin direksiyonunda üstün bir performansla zirveye yerleşerek, sezonun bitimine bir yarış kala 2021 sezonunda takım olarak kazanılması hedeflenen şampiyonlukların başında gelen "Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası"nı kazanmayı garantiledi.



2019 yılında Castrol Ford Team Türkiye tarafından "Drive to the Future" ismiyle ralli sporunda genç ve yetenekli pilotları desteklemek amacıyla düzenlenen pilot seçmelerinden seçilen ve kariyerine bu şansla devam eden Emre Hasbay yeteneğini ve istikrarını ispat ederek ilk şampiyonluğunu kazandı.



Hasbay ve Erdener ikilisi zirveye yerleşirken, hemen arkasından, geçen hafta Türkiye'ye "Gençler" sınıfında Avrupa Ralli Kupası'nı kazandıran Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer ikilisi onları takip ederek "Genç Pilotlar" sınıfında ikinci basamağı kazandı. Castrol Ford Team Türkiye'de bu yıl dört çeker Fiesta R5'in direksiyonuna ilk kez geçen Ümit Can Özdemir ve co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ise Türkiye Ralli Şampiyonası kariyerlerindeki ilk yarış galibiyetlerini kazanarak 38. Kocaeli Rallisi'ni "Genel klasman" birincisi olarak tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye pilotları Kocaeli Rallisi'nde toprak zeminli etaplarda hızlarını her etap arttırarak ileriki yarışların ve şampiyonanın bu sene ve gelecek seneler için en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.



Castrol Ford Team Türkiye, 15. şampiyonluğuna tek yarış mesafede



Açıklamaya göre, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda aynı anda 20'nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye'de ralli sporunun altyapısına destek sağlamaya devam ediyor. Şampiyonada en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford, hem performansı hem de sağlamlığıyla öne çıkıyor. Sezon başından beri Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 15'inci şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. 38. Kocaeli Rallisi'nde 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu elde eden Castrol Ford Team Türkiye, sezon sonunda 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu ve 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu da müzesine taşımayı hedefliyor.



Öte yandan, Ford Fiesta R2T ve Ford Fiesta Rally4 araçlarında Ford'un uluslararası ödüllü motoru 1,0 EcoBoost'u kullanılıyor. Ford Fiesta Rally4'te ise 1.0 EcoBoost motorun ralli için geliştirilmiş 210 hp gücündeki versiyonu bulunuyor.