Castellanos: "Messi ve Barcelona'yı seviyorum"

Real Madrid'e dört gol atan Gironalı futbolcu Taty Castellanos, Messi sebebiyle Barcelona'yı Real'den daha çok sevdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Castellanos: 'Messi ve Barcelona'yı seviyorum'
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26 Nisan 2023 18:27
Real Madrid'e dört gol atan Gironalı futbolcu Taty Castellanos, Messi sebebiyle Barcelona'yı Real'den daha çok sevdiğini belirtti.

Castellanos yaptığı açıklamada, "Barcelona'yı Lionel Messi'den dolayı her zaman Real Madrid'den daha çok sevdim. O benim için bir idol." dedi.

Başarılı oyncu ayrıca, "Leo, real Madrid ile oynadığımız maçı izledi mi bilmiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. O, bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nda beni ağlattı." ifadelerini kullandı.

Girona forması giyen Castellanos, Real'e attığı 4 golle bu sezon 12 lig kez fileleri havalandırmış oldu. Girona ise bu galibiyetle 41 puanla dokuzuncu sıraya yükseldi ve kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı.

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