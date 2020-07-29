CAS'tan Manchester City açıklaması

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Avrupa Kupaları'ndan men ve Finansal Fair Play'i ihlal etmesi nedeniyle aldığı cezalarının kalkmasına yapılan itirazlarına yönelik kararını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
CAS'tan Manchester City açıklaması
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29 Temmuz 2020 01:09
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Manchester City'nin Avrupa kupalarından men kararı ve Finansal Fair Play'i ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz edilen kararlarını açıkladı.

CAS tarafından yayınlanan 93 sayfalık raporda Manchester City'nin Etihad'ın kulübe sponsor olarak belirlenen ücretlerin dışında herhangi bir para akışı sağlamadığını ve ödeme planlarına tamamen uyduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada UEFA tarafından sponsorluk gelirlerini yüksek gösterdiği gerekçesiyle ceza alması gerektiği iddialarını ise 'teorinin ispatlanamadığı' bilgisini paylaştı.

9 KULÜPTEN CEZANIN KALKMAMASI YÖNÜNDE BAŞVURU

CAS raporunun en ilginç bölümlerinden biri ise Premier Lig'de yer alan 9 kulübün Manchester City'nin Avrupa kupalarına katılamaması yönünde aldığı cezanın kalkmaması yönünde başvuru aldığını belirtmesi oldu.

Raporda Premier Lig'de yer alan 9 kulübün Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Leicester City, Newcastle United, Wolverhampton, Burnley olduğu ifade edildi.



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