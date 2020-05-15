Cassano'dan Beşiktaş'ın istediği Carrascal'a büyük övgü

'ın çok beğendiği ifade edilenforması giyeniçin devreye girse de oyuncunun artan talipleri transferi zora sokmuştu.La Gazzetta dello Sport'a göre İtalyan ekiplerive, oyuncu hakkında girişimlerini sürdürürlerken Ajax ve Beşiktaş'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.İtalyan futbolunun önemli yeteneklerinden Antonio Cassano da genç oyuncuya ilişkin kullandığı övgü dolu ifadelerle dikkat çekti.Yaptığı açıklamada Cassano, "Jorge Carrascal, River Plate'de topla hız kazanabilmesi, top sürüşü ile bana Kaka'yı hatırlatıyor. Doğru teknik adam ile çalışırsa çok iyi bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.