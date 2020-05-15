Cassano'dan Beşiktaş'ın istediği Carrascal'a büyük övgü

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği belirtilen River Plate forması giyen Jorge Carrascal için Juventus ve Fiorentina gibi ekipler devredeyken İtalyan oyuncu Antonio Cassano da genç yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

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Cassano'dan Beşiktaş'ın istediği Carrascal'a büyük övgü
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15 Mayıs 2020 12:35
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çok beğendiği ifade edilen River Plate forması giyen Jorge Carrascal için devreye girse de oyuncunun artan talipleri transferi zora sokmuştu.

La Gazzetta dello Sport'a göre İtalyan ekipleri Juventus ve Fiorentina, oyuncu hakkında girişimlerini sürdürürlerken Ajax ve Beşiktaş'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.

İtalyan futbolunun önemli yeteneklerinden Antonio Cassano da genç oyuncuya ilişkin kullandığı övgü dolu ifadelerle dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada Cassano, "Jorge Carrascal, River Plate'de topla hız kazanabilmesi, top sürüşü ile bana Kaka'yı hatırlatıyor. Doğru teknik adam ile çalışırsa çok iyi bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.

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