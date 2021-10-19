İtalya'nın eski forveti Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'yu tarihin en iyisi olarak nitelendiren menajer Jorge Mendes'in sözlerine tepki gösterdi.



Cassano, Portekizli yıldızın menajerinin "Dünyanın en iyisi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi ve "Yeter artık bu dramalar! Ronaldo tarihin en iyi futbolcusu mu? İlk 5'te bile yok." ifadelerini kullandı.



BoboTV'nin yayınında konuşan Cassano, "Bana göre ilk beşte Messi, Pele, Maradona , Cruyff ve Ronaldo (fenomen olan) var" diye konuştu.





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