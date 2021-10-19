Cassano: "Ronaldo tarihin en iyi ilk 5'inde bile değil"

İtalyan eski futbolcu Antanio Cassano'dan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya sert eleştiriler geldi

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cassano: 'Ronaldo tarihin en iyi ilk 5'inde bile değil'
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19 Ekim 2021 13:56
İtalya'nın eski forveti Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'yu tarihin en iyisi olarak nitelendiren menajer Jorge Mendes'in sözlerine tepki gösterdi.

Cassano, Portekizli yıldızın menajerinin "Dünyanın en iyisi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi ve "Yeter artık bu dramalar! Ronaldo tarihin en iyi futbolcusu mu? İlk 5'te bile yok." ifadelerini kullandı.

BoboTV'nin yayınında konuşan Cassano, "Bana göre ilk beşte Messi, Pele, Maradona , Cruyff ve Ronaldo (fenomen olan) var" diye konuştu.


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