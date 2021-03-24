Cassano: 'Ronaldo artık 4 sene önceki Ronaldo değil'

İtalyan futbolunun geçmiş dönem yıldızlarından Antonio Cassano, Juventus ve Cristiano Ronaldo ile ilgili tartışılan konuları değerlendirdi.



Eski takım arkadaşlarından Cristian Vieri ile birlikte youtube kanalında konuşan Cassano, Ronaldo'nun varlığının teknik direktörler üzerindeki etkisini anlatırken Portekizli yıldız varken yeni genç jenerasyon yaratmanın zorluğundan bahsetti.



Cassano Ronaldo'nun 4 yıl önceki Ronaldo olmadığını söyleyerek, "Ronaldo'nun Juventus'ta oluşu önce Allegri'yi, sonra Sarri'yi ve şimdi de Pirlo'yu etkiliyor. Takım oyunu oynamak isteyen bir oluşumun peşindeyken Ronaldo'yu takımda tutmanın nedeni nedir?" diye konuştu.



Ronaldo sahadayken topu ona atmaktan başka çare olmaması nedeniyle takımın geri kalanının oyununu olgunlaştıramadığından bahseden Cassano, "Ronaldo sahadaysa topu ona atmak zorundasınız. Ronaldo takım oyunu oyuncusu değil. Hem de 4 yıl önceki Ronaldo değil. Diğer oyuncular o sahadayken özgüvensiz oynuyor. Onu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için aldılar ama görülüyor ki doğru bir tercih olmadı" ifadelerini kullandı.



Pirlo'nun Ronaldo'nun hocası olmak için çaylak olduğunu söyleyen Cassano, "Bu kadar yüksek bir medya profiline sahip bir futbolcuyu Pirlo gibi çaylak bir hocaya emanet etmek doğru değil. Çünkü onu idare edebilecek tecrübede değil" sözlerini sarf etti.



