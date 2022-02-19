Cassano: "Morata'yı izlerken kalbim sıkışıyor"

İtalya'nın efsane futbolcularından Antonio Cassano, Juventus'un hücum hattıyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cassano: 'Morata'yı izlerken kalbim sıkışıyor'
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19 Şubat 2022 03:28
Efsane İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Juventus'un hücum hattınıyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı Twitch yayınında konuşan Cassano, yeni transfer Vlahovic'in önemine değinerek, "Vlahovic Juventus'a müthiş bir coşku getirdi. Fiziği ve istekli oyunuyla top tutabiliyor ama sürekli yalnız ve Morata ve Dybala kenarda oynamak zorunda kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Cassano özellikle Morata'nın kanat oyuncusu olmadığının altını çizerek yaptığı mizahi yorumda, "Morata'nın çizgide oynadığını görünce kalbim sıkışıyor" ifadelerini kullandı.

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