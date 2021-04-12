Cassano: "Inter'de oynasaydım, Conte'yi şikayet ederdim"

Milan, Inter, Real Madrid ve Roma gibi kulüplerde oynayan eski futbolcu Antonio Cassano, Inter'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cassano: 'Inter'de oynasaydım, Conte'yi şikayet ederdim'
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12 Nisan 2021 17:33
İtalya Ligi'nde Milan'ın 11, Juventus'un 12 puan önünde liderliğini sürdüren Antonio Conte yönetimindeki Inter için dikkat çeken bir yorum geldi.

İtalyan futbolunda bir dönem adından sıkça söz ettiren eski futbolcu Antonio Cassano, Inter'in oyununun sıkıcı olduğunu iddia etti.

Antonio Cassano "Eğer Inter'de forma giyiyor olsaydım, yönetimden, Antonio Conte'yi göndermelerini isterdim. İnanılmaz sıkıcı bir futbol oynatıyor." diyerek, Conte'nin futbolcunu beğenmediğini söyledi.



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