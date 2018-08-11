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Cassano: ''Cristiano Ronaldo 40 gol atar''

İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun 40 gol atacağını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cassano: ''Cristiano Ronaldo 40 gol atar''
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11 Ağustos 2018 17:24
Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği Cristiano Ronaldo için İtalyan futbolcu Antonio Cassano'dan yorum geldi.

''JUVE, 2022'YE KADAR ŞAMPİYON OLUR''

İtalyan basınına konuşan Cassano, ''Eminim ki Cristiano Ronaldo bu sezon 40 gol atacak! Juventus, 2022'ye kadar şampiyon olacak. Sadece Inter zorlayabilir. Gol kralı Ronaldo olur. Sonra Higuain ve Dzeko. Dördüncü ise Icardi olur.'' dedi.

''UMARIM KARŞILIKLI OYNARIZ''

Henüz bir kulüple anlaşamayan 36 yaşındaki futbolcu, Parma'ya gidebileceğini de söylerken ''Menajerim şu an bir sürü takım ile görüşüyor. Belki Parma'ya da gidebilirim. Umarım Cristiano Ronaldo ile karşılıklı oynayabilirim.'' şeklinde konuştu.

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