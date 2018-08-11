Cassano: ''Cristiano Ronaldo 40 gol atar''

'un Real Madrid'den transfer ettiğiiçin İtalyan futbolcu'dan yorum geldi.İtalyan basınına konuşan Cassano, ''Eminim ki Cristiano Ronaldo bu sezon 40 gol atacak! Juventus, 2022'ye kadar şampiyon olacak. Sadece Inter zorlayabilir. Gol kralı Ronaldo olur. Sonra Higuain ve Dzeko. Dördüncü ise Icardi olur.'' dedi.Henüz bir kulüple anlaşamayan 36 yaşındaki futbolcu, Parma'ya gidebileceğini de söylerken ''Menajerim şu an bir sürü takım ile görüşüyor. Belki Parma'ya da gidebilirim. Umarım Cristiano Ronaldo ile karşılıklı oynayabilirim.'' şeklinde konuştu.