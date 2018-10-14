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Cassano: "Bütün futbolcular berbat"

Antonio Cassano, günümüzde oynayan futbolcuların hepsinin berbat olduğunu söyledi. Cassano, İtalya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cassano: 'Bütün futbolcular berbat'
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14 Ekim 2018 02:32
İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızı Antonio Cassano, şu anda oynayan oyuncular ve teknik direktör hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

"1999 YILINDA DAHA KÖTÜYDÜ"

Futbolun eskiden daha güzel olduğunu diel getiren Cassano, "Futbol, 1999 yılında çok daha iyiydi. Şu anda bütün futbolcular berbat. Hepsi birer kaybeden. Juventus'u Serie A'dan çıkarsak ve Higuain'i Milan'dan alsak, şampiyon olabilecek bir takım söyleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK OYUNCULARDIR"

İtalya tarihinin iyi oyuncuları açıklayan Cassano, "Francesco Totti, Roberto Baggio ve Paolo Maldini gelmiş geçmiş en büyük oyunculardır. Çok fazla kötü oyuncu oldu. Şu an onları sayamam" şeklinde konuştu.

"GUARDIOLA BİLE MUCİZE GERÇEKLEŞTİREMEZ"

Mancini ve Guardiola hakkında da konuşan Cassano, "Şu an dünyanın en iyi teknik adamı olan Guardiola bile iyi oyunculara sahip olmadan mucize gerçekleştiremez. Mancini harika bir teknik direktör ancak kadro yeterli mi konusunda şüpheliyim" dedi.

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