Cassano: 'Bütün futbolcular berbat'

İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızı, şu anda oynayan oyuncular ve teknik direktör hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.Futbolun eskiden daha güzel olduğunu diel getiren Cassano, "Futbol, 1999 yılında çok daha iyiydi. Şu anda bütün futbolcular berbat. Hepsi birer kaybeden. Juventus'u Serie A'dan çıkarsak ve Higuain'i Milan'dan alsak, şampiyon olabilecek bir takım söyleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.İtalya tarihinin iyi oyuncuları açıklayan Cassano, "Francesco Totti, Roberto Baggio ve Paolo Maldini gelmiş geçmiş en büyük oyunculardır. Çok fazla kötü oyuncu oldu. Şu an onları sayamam" şeklinde konuştu.Mancini ve Guardiola hakkında da konuşan Cassano, "Şu an dünyanın en iyi teknik adamı olan Guardiola bile iyi oyunculara sahip olmadan mucize gerçekleştiremez. Mancini harika bir teknik direktör ancak kadro yeterli mi konusunda şüpheliyim" dedi.