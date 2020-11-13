Casillas: 'Zidane ya da Ancelotti gibi bir hoca olurum'

Iker Casillas, İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'le sayısız başarı kazandı.



Kariyerinin önemli anları ve gelecekte yapabilecekleri üzerine Marca'ya konuşan Casillas, geçirdiği kalp krizinden 1.5 yıl sonra iyi hissettiğini belirtti.



"BENİM DÜNYAM FUTBOL"



Gelecek planları için konuşan Casillas; "Benim dünyam futbol, neler olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Eğer teknik direktör olursam; sahadaki karakterim farklı olsa da Zidane, Del Bosque, Ancelotti gibi olurdum." dedi.



Kariyerinin en özel kurtarışı hakkında konuşan emekli kaleci; "Dünya Kupası finalinde Robben'e karşı olan pozisyonu TV'de izlediğimde, neden bu kadar yalnız kaldığımı düşündüm. Soğukkanlı kalmaya çalıştım. Top ayağıma çarptığı anda gol olmayacağını anlamıştım." dedi.



Iker Casillas, kariyerine devam eden kaleciler arasında Ter Stegen, Oblak ve Courtois'i gösterdi.



