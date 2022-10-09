Casillas ve Puyol'dan eşcinsellik itirafı

İspanyol eski futbolcu Iker Casillas ve Carles Puyol, Twitter hesaplarından flaş bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Casillas ve Puyol'dan eşcinsellik itirafı
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09 Ekim 2022 15:36
İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından flaş bir itirafta bulundu.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Uzun yıllar Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyorlardı. 41 yaşındaki eski kaleci Casillas, 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evliydi ve oğulları Lucas ve Martín'e sahip.

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