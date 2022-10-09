Casillas ve Puyol'dan eşcinsellik itirafı

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerindenTwitter hesabından flaş bir itirafta bulundu.Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas,ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarındanisediyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.Uzun yıllar Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyorlardı. 41 yaşındaki eski kaleci Casillas, 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evliydi ve oğulları Lucas ve Martín'e sahip.