Casillas'tan eşcinsellik paylaşımı için açıklama

NELER YAŞANDI?

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerindensosyal medya hesabından yaptığıpaylaşımı için bir açıklama yaptı.Casillas açıklamasında, hesabının saldırıya uğradığını belirtti ve takipçilerinden ve LGBT topluluğundan özür diledi. İspanyol efsane,ifadelerini kullandı.Casillas, twitter hesabındanşeklinde bir paylaşım yapmış, Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise bu paylaşıma,şeklinde cevap vermişti. Bu paylaşımlar kısa sürede futbol dünyasında ve tüm dünyada gündem olmuştu.Öte yandaneşcinsel paylaşımının ardından