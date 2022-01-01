Casillas: 'Ronaldo'ya inanıyorum'

Real Madrid'in efsane isimlerinden Iker Casillas, Dünya Kupası için açıklamada bulundu.



Casillas, "Dünya Kupası'nda en çok golü kim atar?" sorusunu "Sakatlanmasa Benzema derdim. Onun dışında aklıma Neymar geliyor, kendisini gösterebilir. Messi ve Ronaldo da olabilir. Ama, insanlar Manchester United'da yaşadıklarından sonra Ronaldo'ya inanmıyor" sözleriyle yanıtladı.



İspanyol eski kaleci, kendisinin Cristiano Ronaldo'ya inanıp inanmadığı yönünde gelen soruya ise "Elbette inanıyorum. İnsanlar Cristiano hakkında konuşucunca, onun neler başardıklarını unutuyorlar. O, her zaman takımımda görmek isteyeceğim biri" diye karşılık verdi.



