Casillas: 'Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir'

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Sevilla'da bir etkinliğe katılarak, İspanya Milli Takımı, Real Madrid ve Xavi Hernandez ile ilgili görüşlerini aktardı.



Katar'daki dünya kupasını yorumlayan efsane eldiven, kış aylarında bir Dünya Kupası izlemenin çok farklı olacağını söyledi.



Luis Enrique'nin İspanyol Milli Takımı'ndaki oyuncu seçimlerine değinen Casillas, "Bizim dönemimizdeki kadroyla, Enrique'nin seçimlerini karşılaştırmak haksızlık olur. Bu takımın gidecek, güzel bir yolu var ve umarım bu mükemmel bir şekilde gerçekleşir. Dünya Kupası'na hala bir yıl var, bu takıma biraz zaman vermek zorundasınız. Dünya Kupası büyük sürprizlere sahne olabilecek bir turnuva. Bu takımda da işleri değiştirebilecekler var, bazen gençler insanları şaşırtır" ifadelerini kullandı.



Teknik direktörlüğe sıcak bakmadığını söyleyen 40 yaşındaki isim, "Teknik direktör olmak istemiyorum. Ben çok yumuşak ve uysal bir adam olarak görünebilirim ama sahaya çıktığımda agresif olabiliyorum. Antrenör olmak istiyorsanız, saha kenarına bir karakter koymak zorundasınız. Bu konuda çok net olan takım arkadaşlarım da vardı. Antrenör unvanını almak isterim belki ama bu iş hemen yarın yapabileceğim bir şey değil" şeklinde görüşlerini aktardı.



"XAVI BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"



İspanya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'ya teknik direktör olarak dönmesinin de kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen Casillas, "Onun teknik direktör olarak hayal etmek güç değildi. Xavi, teknik direktör olmak isteyenlere çok iyi ve açık bir örnek. Bu benim için kesinlikle sürpriz değil. Bizim milli takım olarak toplandığımız zamanlarda da onu teknik direktör olarak görebiliyordum" dedi.



"REAL MADRID KAZANABİLİR"



Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Real Madrid'i favori gösteren eski kaleci, "Real Madrid bu sene kazanabilir. 4-5 favori olduğunu söyleyebilirim. Bayern Münih, içeride ve dışarıda ezici bir şekilde futbol oynuyor. Real Madrid ise sahaya gençleri kullanarak, iyi bir şey yapıyor" şeklinde konuştu.



Ligde de yarışın iyi bir şey olduğunu söyleyen Casillas, "Ligde 6-7 takımın yarışta olduğu bir lig her zaman daha heyecanlıdır. Real Madrid, takımım olduğu için mutluyum. Önemli olan her hafta iyi oynayıp, kazanmaktır. Ligde mesafelerin kısa olması iyi, Real Sociedad'ın orada olmasını seviyorum" diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO